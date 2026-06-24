不同意性交容疑で逮捕されたタレントのボビー・オロゴン容疑者（本名・近田ボビー＝６９）の近況が浮かび上がってきた。Ｂ級映画でナチスの独裁者ヒトラー役の声優を務めていたのだ。ボビー容疑者は４月に千葉県内の住宅で知人女性の下半身を触るなど性的暴行をしたとして６月１４日、同県警に逮捕された。本人は「事実とは違うよ」と容疑を否認している。２００１年から日本で活動開始し、ＴＢＳ系「さんまのスーパーからく