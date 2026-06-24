米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、「クイーン」戴冠へ先制攻撃に成功した。２７日（日本時間２８日）のＰＬＥ「ナイト・オブ・チャンピオンズ」（サウジアラビア・リヤド）で、「クイーン・オブ・リング」トーナメント決勝が行われる。勝者は真夏の祭典「サマースラム」（８月１、２日＝同２、３日ミネソタ州ミネアポリス）での最高峰王座挑戦権を獲得する重要な一戦で、イヨは女子世界王者リ