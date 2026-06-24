自主トレ中の姿を福西氏が公開サッカー日本代表はワールドカップ（W杯）北中米大会でグループリーグを戦っている。今大会では代表から漏れたMF守田英正（スポルティング）の近況に、ファンから注目が集まっている。元日本代表・福西崇史氏が自身のSNSで「このメンバーで熱いサッカー談義」と投稿。プロトレーナー・木場克己氏のもとで自主トレに励む守田、金崎夢生、中井卓大との写真を公開した。ファンからは「守田が笑顔で