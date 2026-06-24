◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人が鬼門マツダで広島に先勝し、首位タイに再浮上した。打撃好調の松本剛外野手（３２）が３、５回に適時打を放つなど、移籍後初の複数打点＆猛打賞をマーク。規定打席にこそ達していないが得点圏打率４割４分８厘と勝負強さを見せている。先発の戸郷翔征投手（２６）は、自己ワーストタイの６四死球と制球に苦しみながらも７回途中３失点の粘投で、自身４連