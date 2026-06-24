厚生労働省特別健康対策監を務める歌手で俳優の杉良太郎（８１）が２３日、東京・東村山市の国立ハンセン病療養所・多磨全生園（ぜんしょうえん）で慰問コンサートを行った。杉がハンセン病問題に関わるきっかけは、１９８９年に訪れたベトナムで道に倒れている患者に出会ったこと。完治する病気でありながら長らく差別に苦しんだ入所者や家族のために、今年５月からハンセン病療養所の全国慰問を始めた。この日は妻で厚労省