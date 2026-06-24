23日の練習後に取材に応じた日本代表は現地時間6月23日、ベースキャンプ地のアメリカ・テネシー州のナッシュビルで、25日のスウェーデン戦に向けてトレーニングを行った。39歳のDF長友佑都は、今大会でポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドら役者が活躍していることについて「もう言葉が出ないですね」と驚嘆した。この日、自身より年上のポルトガル代表の41歳FWロナウドが、ウズベキスタン戦で2得点をマーク。