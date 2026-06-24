「運も実力のうち」。現地２２日のアルゼンチン対オーストリア戦でまざまざと思い知らされた。前半３８分、メッシがＷ杯の歴史を塗り替える歴代最多の１７得点目を決めたゴールだ。一瞬のスプリントからメッシにレンズを向けていたが、ＤＦに隠れピントがうまく合わないままシュートを放ちネットを揺らした。直後の喜ぶ姿こそ、自分の方に走って来てくれたおかげでいい写真は撮れた。だが、決定的瞬間はないに等しく、自分の２