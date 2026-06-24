◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４ヤクルト（２３日・甲子園）阪神は逆転負けで連勝が「３」で止まり、巨人と同率首位となった。１―０の８回。９戦連続無失点中だった岩崎が４年ぶりの４失点と精彩を欠き、一気に試合をひっくり返される悪夢。直後に大山が１１号２ランを放って１点差に詰め寄ったが、反撃は及ばなかった。藤川監督は「また切り替えてあす以降やってくれれば」とベテラン左腕を責めず、一方で「中盤のところで