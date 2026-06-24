◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）広島は、開幕カード以来の３連勝を逃した。相性も考慮し左腕・玉村を中１０日で起用したが、松本に２打席連続適時打を浴びるなど要所で粘れず。今季ワースト３失点（自責１）でマツダの巨人戦では、５年ぶりの黒星を喫した。７回にはここまで防御率０点台の高が、２死走者なしから投手の戸郷に許した四球を起点に４失点。新井監督は「また頑張ってもらいまし