◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）マラーが、６回５安打１失点で２勝目を挙げた。３―０の６回、勝又に２号ソロを被弾したが、最少失点に抑えて自身の連敗を２で止めた。「ストライク先行で、打たせていくことができた」と自賛した。通算３試合で２勝無敗、防御率１・３５と得意の地方球場で輝いた。最高のロケーションが好投につながった。“城好き”の来日２年目左腕は「（母国の）アメリカにはない