◆パ・リーグソフトバンク０―５オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）オリックス・ジェリーが「タカキラー」ぶりを発揮した。６回２安打無失点、８奪三振の好投で３勝目。「ゲームプラン通りに投げられた」と、手応えを示した。ソフトバンク戦は、３試合で計１８イニングを１失点と無双。昨季、チームは７勝１６敗２分けとやられ放題だっただけに、救世主といえる働きだ。メジャー通算９３登板の実績を引っ提げ、今季