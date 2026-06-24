◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）大のカープファンの俳優・鈴木福（２２）が、始球式を行った。３年連続通算４度目の大役で「ふく」の名前にちなんだ背番号「２９」のユニホーム姿で登場。自己最速１１０キロの投球で、野球経験者の実力を証明した。マツダで初めて始球式を務めたのは、２０１６年６月１８日。鈴木誠也（現カブス）が２戦連続サヨナラ弾を放って「神ってる」が誕生した試合。