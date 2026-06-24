元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が23日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。番組で共演した有名アイドルから掛けられた言葉が力になったと明かした。この日は「イケオジVSズケズケ女子!」でトークを展開。男性が女性に掛ける「大丈夫？」という言葉について議論が展開された。すると高橋さんが「私、この間、自信のある返しをもらって、それが凄い力になったんです」と