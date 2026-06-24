俳優の横浜流星と広瀬すずがダブル主演を務め、藤井道人監督がメガホンを取る映画『汝、星のごとく』（10月9日公開）の追加キャストが発表され、松村北斗、中村アン、濱田岳の出演が決定した。漫画原作者になる夢を追いかける青埜櫂（あおの・かい／横浜）と共に歩みを進めるキャラクターたちに起用された。【写真】相棒として…寄り添ってパソコンの画面に向き合う横浜流星＆松村北斗本作は、凪良ゆう氏による同名小説が原作