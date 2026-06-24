MATCH 47グループK第2戦2026年6月24日 2:00キックオフ（会場：ヒューストンスタジアム)ポルトガル 5-0 ウズベキスタン開幕戦でDRコンゴに苦戦を強いられてドロー発進となったポルトガルは前節からメンバーを2名変更し、守備の要であるルベン・ディアスが今大会初スタメン。一方、初出場のウズベキスタンは敗れたコロンビア戦から3人メンバーを入れ替え、初の勝ち点獲得を目指す。グループステージ突破に向けて勝利が必要なポルト