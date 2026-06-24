バルセロナは23日、スペイン人GKイニャキ・ペーニャの完全移籍に関してパナシナイコス（ギリシャ）との合意を発表した。現在27歳のペーニャは、2012年にビジャレアルからバルセロナの下部組織に加入。“ラ・マシア”で研鑽を積み、2023年1月にトップチームへ昇格。トップチームでは通算45試合に出場した一方、2021−22シーズンにガラタサライ、今季はエルチェへのレンタル移籍も経験。エルチェでは序盤戦で正GKとして起用さ