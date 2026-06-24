２００８年北京五輪女子レスリング銅メダリストでタレントの浜口京子が新たなヘアスタイルに挑戦したことを明かした。浜口は２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「美容室で、私の人生で初めての、前髪など、パーマをかけていただきました新たな髪型に、挑戦のご報告でした楽しみます！」と報告。さらに、「人生初めてのパーマ」に挑戦したという喜びが満面の笑顔からも感じ取れる、一枚の写真が添えられた。こ