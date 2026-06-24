FIFAワールドカップ2026・グループK第2節が23日に行われ、ポルトガル代表とウズベキスタン代表が対戦した。DRコンゴ代表との初戦をドローで終えた優勝候補のポルトガル。コロンビア代表に敗れて黒星発進となったウズベキスタン相手に今大会初勝利を目指した一戦では先発2名を変更。トマス・アラウージョ、ベルナルド シウバに代えてルベン・ディアス、ジョアン・フェリックスを起用した。立ち上がりから攻勢を仕掛けたポルト