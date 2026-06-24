【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝後藤亮太】日本代表ＤＦ長友佑都が、初戦のオランダ戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英に“ハンドパワー”を送ったことを明かした。久保についてはこの日、第２戦チュニジア戦に続き、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に帯同せず、合宿地に残って治療とリハビリを続けると日本協会広報が公表した。日本の攻撃陣を支えるアタッカーが２戦連続で欠場となるが