男子ゴルフ元世界ランク１位のタイガー・ウッズ（５０）が２３日（日本時間２４日）、４月に活動休止を発表して以来、初めて公の場に姿を現した。米プロゴルフツアー（ＰＧＡツアー）のＰＧＡツアーの将来競技委員会の委員長としての役割の一環として、今週開催のトラベラーズ選手権の開催コース、米コネチカット州ＴＰＣリバーハイランズに現れ、記者会見でＰＧＡツアーＣＥＯのブライアン・ロラップ氏を紹介した。しかし、ウ