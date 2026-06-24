◇W杯北中米大会1次リーグK組ポルトガル 5―0 ウズベキスタン（2026年6月23日米国・ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組第2戦のポルトガル―ウズベキスタンが行われ、ポルトガルのFWクリスティアーノ・ロナウド（41）が2得点で5―0の勝利に貢献した。ロナウドは前半6分にDFカンセロ（バルセロナ）の右クロスに右足を合わせて先制点を記録し、史上初となる6大会連続ゴールを達成。41歳138日での得点はロ