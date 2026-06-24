食料品の消費税減税を議論する超党派の国民会議では、きょう（24日）、来年4月から税率を1%に引き下げることなどを盛り込んだとりまとめ案が示されます。超党派の国民会議に設置された実務者会議はきょう会合を開き、6月末までに迫る中間とりまとめの案を議論します。実務者会議では先週、議長を務める自民党の小野寺税調会長が来年4月から2年間、食料品の消費税を1%に引き下げるなどとした議長案を示しています。とりまとめ案は議