気象台は、24日午前4時48分に、レベル４土砂災害危険警報を大村市に発表しました。南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■長崎市●レベル４土砂災害危険警報■佐世保市（宇久地域を除く）●レベル２土砂災害注意報■佐世保市（宇久地域）●レベル２土砂災害注意報■島原市●レベル２土砂災害注意報■諫早市●レベル３土砂災害警報【発表】■大村市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■平戸市