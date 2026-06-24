ポルトガル―ウズベキスタン前半、先制ゴールを決め喜ぶポルトガルのロナルド（右）＝ヒューストン（共同）圧倒的にボールを保持したポルトガルが多彩な攻撃で大量得点。前半6分に右クロスをロナルドが右足で合わせて先制。17分にメンデスが直接FKを沈め、39分に鋭いカウンターからロナルドが決めた。ウズベキスタンは後半にもオウンゴールなどで2失点。球際の荒いプレーで不用意なファウルがかさみ、リズムを生み出せなかっ