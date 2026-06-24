ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表と対戦し、５−０で大勝した。２ゴールを挙げた主将クリスティアーノ・ロナウドは、史上初となるW杯６大会連続得点を達成。母国メディアも絶賛している。開始６分、ジョアン・カンセロのクロスに合わせて先制点を決めた41歳のストライカーは、39分にもブルーノ・フェルナンデスのスルーパスから追加点を奪取。ワールド