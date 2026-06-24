スウェーデン陣営は頭を悩ませているかもしれない。なにしろ、日本代表のスタメン予想が極めて難しいからだ。オランダ戦から４人を入れ替えたチュニジア戦の先発メンバー、ボランチ固定と思われた鎌田大地のシャドー起用、そして「必ずしもターンオーバーをするわけではない」という趣旨の森保一監督のコメント。これらの要素が、スウェーデン側の分析を一段と難しくしている。グループステージ２試合で森保監督はフィールド