【ヒューストン（米テキサス州）＝細田一歩】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２３日、米ヒューストンで１次リーグＫ組のポルトガル―ウズベキスタン戦が行われ、ポルトガル代表のＦＷクリスティアノ・ロナルド（４１）が自身のＷ杯記録を更新する６大会連続ゴールを挙げた。ロナルドは６分、右サイドを突破した味方のクロスにダイレクトで合わせ、先制点をたたき込む。２点リードの３９分には、カウンター