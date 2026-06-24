◇W杯北中米大会1次リーグK組ポルトガル 5―0 ウズベキスタン（2026年6月23日米国・ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、ポルトガル（FIFAランキング7位）がウズベキスタン（同58位）に5―0で快勝した。エースFWクリスティアーノ・ロナウド（41）は2得点で勝利に貢献。試合後は即SNSを更新し、喜びを爆発させた。C・ロナウドは前半6分、DFカンセロの右クロスに