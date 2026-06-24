【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝岡島智哉】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで大部分を非公開にした練習を行った。第２戦チュニジア戦で２ゴール１アシストと大車輪の活躍を見せたＦＷ上田綺世は「僕らは目の前の試合に勝つために準備している」と語り、必勝を誓った。スウェーデン戦は、引き分け以上で２位以内（自動突破）が確定