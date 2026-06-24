NY株式23日（NY時間15:20）（日本時間04:20） ダウ平均51666.21（-46.50-0.09%） ナスダック25600.52（-566.08-2.16%） CME日経平均先物69315（大証終比：-455-0.66%） 欧州株式23日終値 英FT100 10428.85（-9.00-0.09%） 独DAX 24893.58（-246.11-0.98%） 仏CAC40 8340.71（-59.40-0.71%） 米国債利回り 2年債 4.192（-0.034） 10年債 4.495（-0.014） 30年債 4.940