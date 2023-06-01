ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が2日目を迎える。注目は11Rだ。ドリーム戦の宮地は6着ながら整備の効果はあったもよう。ここは内寄りの調整にして、絶好枠をモノにしたい。チルト3ではなくても吉田拡の破壊力は無視できない。カドから果敢に攻める。磯部は吉田拡を止めての先捲りに出るか。1Mが紛糾すれば、大上が最内をクルッと回して浮上も。＜1＞宮地元輝整備もして良くなっていた。ただ伸びを意