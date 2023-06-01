来年6月24日に開幕するサッカー女子W杯ブラジル大会まであと1年となり、女子日本代表「なでしこジャパン」のMF宮沢ひなた（26＝マンチェスター・ユナイテッド）がスポニチ本紙のインタビューに応じた。得点王を獲得した前回23年大会からの歩み、優勝への思いを語った。選手冥利（みょうり）に尽きる瞬間がある。宮沢にとってのそれは、前回大会スペイン戦で決めた自身2点目のゴールだった。「カウンターから相手選手も追って