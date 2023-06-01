ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が2日目を迎える。「超イイ値」担当の石丸秀典記者は鳴門大得意の吉田拡郎（44＝岡山）に熱視線。外枠2走で波乱を呼ぶ。2節前に今回登場の菅が仕上げ、前節の柴田直哉はオール3度を貫いて活発な動きだった37号機とコンビを組む吉田拡はMAXチルトで登場。2号艇の初日6Rはスタート展示から6コースに出て、この日一番となる6秒66の展示タイムをマーク。菅のお株を奪う一撃を、