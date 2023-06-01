サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間２４日、グループリーグＫ組のポルトガル―ウズベキスタンが行われ、ポルトガルが５―０で今大会初勝利した。ポルトガルは６分、ロナルドが自身のＷ杯記録を更新する６大会連続ゴールで先制。ロナルドは２点リードの前半終了間際にもカウンターから決めて突き放した。ウズベキスタンは相手のスピードに翻弄（ほんろう）されて２連敗。