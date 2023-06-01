日本時間26日午前8時からスウェーデン戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で奮闘している日本は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。同戦中継のNHKで解説を担当する元日本代表・本田圭佑が23日、自身のXで異例の「お願い」をつづると、ファンの間に共感が広がった。1次リーグ2試合を終え、1勝1分けで勝ち点4とした日本。引き分け以上で自力での決勝トーナメント進出が決まるスウェーデン戦は、