トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米政府は23日、キューバ経済に深く関与する軍傘下の企業グループGAESAの関連企業など5団体と個人を制裁対象に指定した。トランプ政権はキューバの反米姿勢転換を狙って、資金源遮断を図るなど圧力を強めている。ルビオ国務長官は制裁対象となった団体や個人が「キューバ政権の悪質な活動に資金を提供し、助長している」と非難した。