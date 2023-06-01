A級戦は初日特選を制した稲毛や、91点を持つ岩辺が準決勝で姿を消したが、地元で追加参戦の桜木は準決4R2着でファイナル入り。「期末で地元で勝負駆け。気合が入る条件がそろっている」と意欲的だ。初のS級昇格へ、あと少しのところまで来ている。「1着がないけどオイシイところだけ持っていきます」。最後に白星奪取なるか。【3R】川野に乗る好永が強襲。＜1＞から＜2＞＜4＞＜5＞＜6＞の2、3着。【11R】桜木が中国勢分断