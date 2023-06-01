６月23日、和歌山県の初芝橋本高校を運営する学校法人利晶学園が声明を発表。18日に行なわれた理事会において、同校の2027 年度以降の生徒募集を停止することが決定し、現在の１年生が卒業を迎える2028年度をもって閉校になると明かされた。利晶学園は「通学圏である和歌山県や大阪府南部における14歳人口の急激な減少など、初芝橋本高等学校を取り巻く厳しい状況の中、学校の努力だけでは中長期的な入学者数の回復を見込むこ