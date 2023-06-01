北中米ワールドカップ・グループＦを戦う日本代表が好調だ。初戦でオランダと壮絶な２−２ドローを演じ、続く第２戦ではチュニジアを相手に上田綺世の２発などで４−０の完勝。最終戦となるスウェーデン戦は引き分け以上の結果で２位以内が確定する。そのチュニジア戦が行なわれたメキシコのエスタディオ・モンテレイで、日本代表選手の妻がスタンド観戦する様子が話題となっている。DF長友佑都の妻で女優の平愛梨さんが目撃さ