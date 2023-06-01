「本当に悔しいし、苦しかった」日本代表がチュニジアに勝利するなか、誰よりも悔しい時間を過ごしたのは町野修斗だったかもしれない。熱に見舞われ、チュニジア戦を前に町野はホテル待機を余儀なくされた。本来ならピッチで戦うためにこの舞台へ来たアタッカーにとって、その現実は受け入れ難いものだった。ギリギリまで出場への可能性を探ったが、「苦渋の決断」で試合を断念。ホテルのテレビ越しに仲間たちの戦いを見守る