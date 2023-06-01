札幌・中央警察署は2026年6月23日、強盗傷害の疑いで札幌市に住む男女6人を逮捕しました。逮捕されたのは、札幌市白石区の自称とび職の岡本優心容疑者（20）札幌市白石区の会社員の山科琉生容疑者（20）札幌市北区のアルバイト従業員の少年（19）札幌市西区の個人事業主の中村光琉容疑者（20）札幌市の自称・飲食店従業員の鈴木ひより容疑者（21）札幌市中央区の飲食店従業員の岩村優美容疑者（21）の男女6人です。6人は、2026年5