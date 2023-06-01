北海道・名寄警察署は2026年6月23日、稚内市に住む無職・渡辺真奈美容疑者（60）を業務上横領の疑いで逮捕しました。渡辺容疑者は2025年5月2日ごろ、一般財団法人下川町ふるさと開発振興公社五味温泉事業部の事務員として売上金を業務上預かり保管中、下川町にある金融機関で、自らが管理する金融機関口座に、預かり保管中の現金11万円を振り込み、横領した疑いがもたれています。警察によりますと、振興公社の法人監査で使途不明