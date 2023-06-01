北海道・函館西署は2026年6月23日、函館市に住む六代目山口組二代目大原組構成員の藤田堅互容疑者（46）を免状不実記載の疑いで逮捕しました。藤田容疑者は2026年2月27日、函館運転免許試験場で運転免許証の有効期限を更新をする際、本籍を隠し、登記事実のない本籍地を変更することなく申請書を提出し、免許証に事実と異なる記載をさせた疑いがもたれています。警察によりますと、暴力団関係の所要の捜査を進める中で容疑が発覚し