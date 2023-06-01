ポルトガル―ウズベキスタン前半、自身2点目のゴールを決めるポルトガルのロナルド（中央）＝ヒューストン（共同）【ナッシュビル共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）の第3戦でスウェーデンと対戦する。23日は米ナッシュビルで練習し、試合会場となるダラスへ移動。日本は1勝1分けの勝ち点4、スウェーデンは1勝1敗の勝ち点3。日本は勝ちか引き分けで、3大会