モデルの吉井美優が２４日までに自身のインスタグラムを更新し、父の日の出来事を報告した。「父の日で愛する家族ｄａｙ」と書き出した吉井。「ヘッドスパから夜ご飯というプランを父には内緒にしてたから待ち合わせ５分後には髪が濡れてしまうのに何度も鏡見てはヘアセットしてたみたい．．その間母とカフェでゆったりしてサラサラ髪に戻った父と合流してご飯大好きすぎて愛を伝えすぎた１日でした」と１日を振