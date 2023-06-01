気象台は、24日午前4時15分に、レベル３土砂災害警報を長崎市、時津町に発表しました。南部では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■長崎市●レベル３土砂災害警報【発表】■佐世保市（宇久地域を除く）●レベル２土砂災害注意報■佐世保市（宇久地域）●レベル２土砂災害注意報■島原市●レベル２土砂災害注意報■諫早市●レベル２土砂災害注意報■大村市●レベル２土砂災害注意報■平戸市●レベル２土砂