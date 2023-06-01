モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が２３日、都内で、きょう２４日のグループ卒業日に発売する写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。日本武道館で開催する卒業コンサートに向け「卒業という場を設けていただけたことに感謝しています。今までありがとうございましたの気持ちを込めて、楽“しんじょう”でいきたい」と最推しの日本ハム・新庄剛志監督に引っかけ、熱いパフォ