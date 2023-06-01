【モデルプレス＝2026/06/24】俳優で歌手の中島健人が、スキンケアブランド「パーフェクトワン」の新TVCM「レッドカーペット」篇に出演。6月28日から全国放映される。【写真】ケンティー、赤ジャケット纏いレッドカーペット上で華麗ダンス◆中島健人「パーフェクトワン」20周年記念新CM出演本TVCMは、中島の華麗なウォーキングやダンスで表現した華やかな世界観が特徴。「パーフェクトワン」発売20周年という節目を祝うだけでなく