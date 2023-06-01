■FIFAワールドカップ2026グループKポルトガル5−0ウズベキスタン（日本時間24日、ヒューストン・スタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦悲願のワールドカップ初優勝を狙うポルトガル（FIFAランク5位）がクループステージ2戦目でウズベキスタン（FIFAランク50位）と対戦。C.ロナウド（41）が史上初の6大会連続ゴールをマークするなど2得点、ポルトガルは攻撃陣が機能してウ