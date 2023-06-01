◇W杯北中米大会1次リーグK組ポルトガル 5―0 ウズベキスタン（2026年6月23日米国・ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、ポルトガル（FIFAランキング5位）がウズベキスタン（同50位）に5―0で快勝した。FWクリスティアーノ・ロナウド（41）が2得点で貢献した。前半6分にDFカンセロの右クロスに右足を合わせて先制点を記録し、史上初の6大会連続ゴールを達成。2